Россия ночью ударила ракетами по Кривому Рогу. Загорелись два предприятия, повреждены газопроводы 15 июня, 07:23 Последствия российской ракетной атаки на Кривой Рог в ночь на 15 июня (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты второй раз за последние несколько дней атаковали ракетами Кривой Рог в ночь на четверг, 15 июня. Есть пострадавший.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Россияне попали тремя ракетами в два промышленных предприятия, которые «не имели никакого отношения к военным». Там начались пожары, их уже потушили. Есть значительные разрушения производственных сооружений, повреждены газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус.

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Ранения получил 38-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Одну из российских ракет сбили силы противовоздушной обороны. Ее обломки повредили автомобиль. Также ночью над регионом уничтожили все пять иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136, запущенных Россией.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 15 июня в ряде регионов Украины после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Всего силы ПВО сбили 22 воздушных цели, в том числе все 13 ударных дронов запущенных по Одесской области.



Ранее, в ночь на 13 июня, россияне также атаковали ракетами Кривой Рог, попав в гражданские объекты. В частности, в результате удара по пятиэтажному жилому дому и складам частного предприятия, погибли 12 человек, среди которых ребенок, еще 38 были ранены.

