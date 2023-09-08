Россия могла ударить по Кривому Рогу ракетой Искандер — Воздушные силы 8 сентября, 17:31 Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в одно из админзданий (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты в пятницу, 8 сентября, нанесли удар по Кривому Рогу, по предварительным данным, ракетой из баллистического комплекса Искандер-К.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что по прифронтовым территориям, к которым можно отнести и Кривой Рог, россияне наносят удары с небольших расстояний. Из-за этого не всегда удается заранее объявить воздушную тревогу, сказал он.

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«Предварительные результаты — это мог быть Искандер-К по Кривому Рогу», — заявил Игнат.

В пятницу утром Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в одно из админзданий полиции. По данным МВД, всего пострадали 60 человек и погиб один полицейский.

В результате атаки повреждены 14 админзданий, 17 многоквартирных и четыре частных дома. Также повреждения получили около 40 автомобилей.