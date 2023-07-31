«Было страшно». Жительница Кривого Рога рассказала детали об ударе России по городу — видео 31 июля, 13:30 Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Жительница Кривого Рога рассказала детали об ударе РФ по городу в понедельник, 31 июля.

По словам женщины, было страшно.

«Мы были внутри помещения. Услышали, что бухнуло», — сказала она изданию На часі.

Женщина говорит, что потом услышали второй взрыв.

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«Таблеток понапивались и теперь будем убирать», — сказала она.

По ее словам, в подвальном помещении от взрыва открыло тяжелую железную дверь.

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Погибли четыре человека, среди них один ребенок, более 40 человек пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары оккупантов, заявив, что последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов.

«Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он.