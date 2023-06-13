«Никогда не будет прощения». Зеленский отреагировал на удар России по жилому дому в Кривом Роге 13 июня, 07:55 Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Во вторник, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по жилому дому в Кривом Роге.

«Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

«Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать», — добавил он.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о погибших и тяжело раненых жителях.