«Никогда не будет прощения». Зеленский отреагировал на удар России по жилому дому в Кривом Роге

13 июня, 07:55
Поделиться:
Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Во вторник, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по жилому дому в Кривом Роге.

«Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Видео дня

Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных.

«Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать», — добавил он.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о погибших и тяжело раненых жителях.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кривой Рог Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X