«Террор нас не испугает». Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу и Херсону 31 июля, 11:11 Дом в Кривом Роге после удара РФ после удара РФ (Фото:Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets via Telegram/Handout via REUTERS)

В понедельник, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары России по Кривому Рогу и Херсону.

«Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадания в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди», — написал он в Telegram.

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Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора и добавил, что спасатели и все необходимые службы на месте и работают.

«Пытаемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОГА занимаются ситуацией», — добавил он.

Зеленский заявил, что последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов.

«Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он.

Российские оккупанты в понедельник утром, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания, в том числе многоэтажку. Известно об одном погибшем и по меньшей мере десяти раненых.

Россияне также обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО Град. Погиб работник коммунального предприятия.