Атака РФ на Кривой Рог: известно о 53 раненых, среди них есть трое детей — Вилкул 31 июля, 14:14 Дом в Кривом Роге после удара РФ (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате удара РФ по Кривому Рогу пострадали как минимум 53 человека, среди них — трое детей, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в понедельник, 31 июля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Трое раненых в тяжелом состоянии. Среди погибших — десятилетний ребенок.

Разбор завалов продолжается, там до сих пор могут быть люди.

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Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Погибли четыре человека, среди них один ребенок, более 40 человек пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары оккупантов, заявив, что последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов.

«Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он.