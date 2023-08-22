Россия утром ударила по Кривому Рогу Искандером — Вилкул рассказал о повреждениях 22 августа, 22:15 Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу 22 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Кривому Рогу крылатой ракетой Искандер во вторник, 22 августа, повреждены 55 частных домов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

Вилкул отметил, что во время удара РФ пострадал мужчина 1953 года рождения, который получил легкие ранения. Также восьми людям на месте была оказана психологическая помощь.

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По его данным, в результате ракетной атаки повреждены 15 хозяйственных построек, а в 24 многоэтажных домах частично выбиты окна.

Кроме того, повреждено здание школы и высшего учебного заведения, несколько объектов коммунальных предприятий и транспортной инфраструктуры.

Вилкул отметил, что были обесточены несколько улиц Кривого Рога, а именно более 45 тысяч абонентов. По его словам, несколько больниц сразу перешли на работу на генераторах, за ними — водопроводная система.

Он отметил, что благодаря оперативной работе всех служб, электроснабжение было восстановлено еще утром.

«Все службы сработали максимально эффективно и слаженно. Спасибо. Работы по ликвидации последствий продолжаются и сейчас — привлечены бригады коммунальных предприятий, управляющих, предоставлена вся необходимая техника», — написал Вилкул.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу во вторник утром, 22 августа. Пострадал один человек.

У пострадавшего в результате удара мужчины порезы лица — ему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться дома.