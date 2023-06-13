ТУ-95 и район Каспия. В Воздушных силах Украины рассказали детали удара России по Кривому Рогу 13 июня, 09:57 Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Во вторник, 13 июня российские оккупанты обстреляли Кривой Рог ракетами Х-101, Х-555, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555…Сначала было привлечено восемь самолетов стратегической авиации ТУ-95 из района Каспия — обычно оттуда они выпускают свои ракеты. Ночью эти ракеты долетели до территории Украины, была объявлена воздушная тревога», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что в первой волне атаки уничтожили десять крылатых ракет.

По его словам, под утро противник осуществил пуски с Каспия.

«Было замечено в небе три стратегических бомбардировщика. Выжидали вторую волну атак, правда, только одна ракета достигла территории нашего государства и была уничтожена около семи утра силами ПВО», — добавил он.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о шести погибших и более 20 раненых.