«Враг в истерике». Россияне ищут логистику, которая помогает фронту, но попадают в жилые дома — ОК Юг 13 июня, 11:15 Последствия российского удара по Кривому Рогу (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, комментируя удар РФ по Кривому Рогу во вторник, 13 июня, заявила, что россияне в истерике ищут логистику, которая помогает фронту.

Гуменюк заявила, что попадание в жилой дом в Кривом Роге — это очередное проявление терроризма.

«Разрушено несколько гражданских и промышленных объектов, в том числе повреждена спасательная станция. Это говорит о том, что враг действительно в истерике, пытается атаковать различные регионы Украины, в том числе в направлении столицы и те направления, которые считает стратегическими в поддержке Сил обороны в их наступательных действиях», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, оккупанты ищут логистику, которая помогает фронту, но, попадают именно в жилые дома.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о шести погибших и более 20 раненых.