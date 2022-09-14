После ракетного удара по дамбе Кривого Рога уровень воды в речке Ингулец меняется за час — ОП 14 сентября, 23:07 Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

В результате ракетного удара РФ по плотине в Кривом Роге уровень воды в речке Ингулец меняется за час.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«В месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час», — написал он.

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Он добавил, что уровень воды в городе постоянно проверяют специалисты. Также власти наблюдают за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

«Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая», — отметил Тимошенко.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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