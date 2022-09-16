Оккупанты снова атаковали ракетами Кривой Рог
По Кривому Рогу снова ударили ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Днем в пятницу, 16 сентября, российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом в Telegram сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.
«Кривой Рог — ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», — написал он.
Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.
Днем 15 сентября российские оккупанты снова трижды били ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект, а также по гидротехническим сооружениям.
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