Оккупанты снова атаковали ракетами Кривой Рог 16 сентября, 13:18 По Кривому Рогу снова ударили ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в пятницу, 16 сентября, российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог — ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», — написал он.

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Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

Днем 15 сентября российские оккупанты снова трижды били ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект, а также по гидротехническим сооружениям.



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