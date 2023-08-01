Передали СБУ. Полиция нашла человека, который снял российский удар Искандером по Кривому Рогу 1 августа, 22:06 Последствия российской атаки на Кривой Рог, 31 июля 2023 года (Фото:Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины / Handout via REUTERS)

Полицейские установили автора видео, который 31 июля снял прилет российской ракеты в Кривом Роге.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских телеграм-каналах», — отметил Клименко.



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По его словам, все собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения.



Он также поблагодарил специалистов Киберполиции, криминального анализа и полиции Днепропетровщины за результативную работу.

31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Известно о шести погибших, среди них 10-летний ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге двумя баллистическими ракетами. Их запускали с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших в результате ракетного удара 31 июля превысило 80 человек.