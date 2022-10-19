Удар по объекту инфраструктуры. Россияне оставили без света Криворожский район 19 октября, 05:17 Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов по всей Украине (Фото:ГСЧС)

В ночь на 19 октября во время объявленной воздушной тревоги россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Криворожского РВА Александр Вилкул.



Над ликвидацией последствий вражеских обстрелов работают энергетики.

"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульке будет организован подвоз воды", - пообещал глава РВА.

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Воду будут выдавать по следующим адресам:

Горняков, 24;

Седнева, 27;

Каткова, 13;2;;

Победы, 35; 53; 13;

Станковая, 9;

Салютно-Каткова;

Станковая, 2а.

Обеспечивать население водой начнут с 6 часов утра.

«Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время», — отметил Александр Вилкул.