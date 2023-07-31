Ракетный террор России. Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена 31 июля, 19:18 Спасатели на месте трагедии (Фото:Игорь Клименко/Telegram)

В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию в результате ракетного удара российских оккупантов.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

Клименко заявил, что в результате российской ракетной атаки погибли шесть человек, а еще 75 ранены.



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Также спасены три человека, среди которых 10-летний ребенок.



Он отметил, что в полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. А психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 местным жителям.



Также о завершении поисково-спасательной операции сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.



Он заявил, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена, а к работе приступили коммунальщики.



Лысак отметил, что во время пребывания на месте трагедии он увидел, насколько слаженно работали спасатели ГСЧС, правоохранители, нацгвардейцы, медики, волонтеры, представители местной власти и неравнодушные граждане.



Он поблагодарил всех, кто работал на месте трагедии.



«Наша нация очень сильная. Мы победим. И накажем виновных в нашем общем горе», — подчеркнул Лысак.

31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, предварительно, двумя баллистическими ракетами.