Оккупанты запустили ракеты Искандер по Кривому Рогу из района Джанкоя — Зеленский 31 июля, 21:46 Последствия ракетной атаки по Кривому Рогу (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что две российские баллистические ракеты Искандер, которые попали по Кривому Рогу 31 июля, были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

«По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя», — сообщил Зеленский в вечернем видеообращении в Telegram.

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Президент Украины отметил, что это снова доказывает, что для безопасности украинских городов нужно, чтобы у Сил обороны Украины было достаточно дальнобойного оружия и средств поражения террористов. Также стоит существенно увеличить санкционное давление мира на страну-агрессора Россию.

«По состоянию на это время известно о шести погибших, среди них — ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет… Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья… Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в результате ракетного удара пострадали 69 человек. Десятки из них сейчас находятся в больницах. Также среди них есть те, кто в тяжелом состоянии.

Зеленский отметил, что спасательная операция была сложной, поскольку падали части конструкции дома, а на уровне четвертого этажа вспыхнул пожар.

По его словам, всего к спасению были привлечены более 350 работников ГСЧС, полиции и коммунальных служб. Также помогали волонтеры.

31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института.

Ранее Зеленский заявил, что оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге двумя баллистическими ракетами.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию в результате ракетного удара российских оккупантов.