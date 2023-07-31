Оккупанты, предварительно, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами — Зеленский 31 июля, 17:38 Спасатели на месте российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге, 31 июля 2023 года (Фото:ДСНС України / Telegram)

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, предварительно, двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский у себя в Telegram.

Глава государства опубликовал видео спасательной операции и написал, что в ней участвуют более 350 человек, а также поблагодарил всех участников. Российские ракеты полностью разрушили с четвертого по девятый этажи дома, работы осложнены тем, что в разрушенном подъезде падали части конструкций. Оккупанты также ударили по зданию университета и админзданию.



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Предварительно известно о шести погибших, среди них ребенок. Среди 75 пострадавших — шесть детей. По данным главы Совета обороны города Александра Вилкула, в больнице в стационаре находятся 22 раненых. 1 августа в Кривом Роге объявлен траур.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что, по предварительным данным, россияне могли атаковать Кривой Рог, применив баллистику.