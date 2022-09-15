Россия нанесла третий за сутки ракетный удар по Кривому Рогу 15 сентября, 17:13 Последствия ракетной атаки российских оккупантов на Кривой Рог, 14 сентября (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Российские оккупанты вечером в четверг, 15 сентября, снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В это время воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме АР Крым.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в Telegram призвал жителей оставаться в укрытиях и ничего не снимать.

«Опять два прилета в районе гидротехнических сооружений», — написал он.

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Суспільне сообщает, что звуки взрывов слышали также в Запорожье.

Позже глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что оккупанты ударили по территории Петровской громады, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры. Одну ракету сбили силы ПВО.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение, в реке Ингулец поднялся уровень воды.

Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

15 сентября уровень воды в подтопленных районах снизился. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 15:40 подтоплены 79 из 116 частных домов и участков, из четырех домов в Ингулецком районе откачивают воду.

Днем 15 сентября российские оккупанты снова ударили ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект.

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