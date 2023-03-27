Агент ФСБ, который корректировал удары по аэропорту Кривого Рога, получил 15 лет тюрьмы 27 марта, 16:44 Агент ФСБ передавал оккупантам данные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Агент ФСБ, который передавал стране-агрессору разведданные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 27 марта.

По данным СБУ, в мае 2022 года сотрудник 5-й службы ФСБ завербовал жителя Днепропетровской области, который раньше работал на крупном промышленном предприятии. Он помогал оккупантам готовить воздушные атаки на Кривой Рог и корректировал удары, отправлял координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, школ и колледжей.



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В пресс-службе Офиса генпрокурора добавили, что с мая по июль 2022 года вражеский агент передавал российским спецслужбам скриншоты Google-карт с местоположением военной техники и подразделений ВСУ в Кривом Роге. Также он сообщал о результатах обстрелов оккупантами аэропорта Кривого Рога и мостов в области.

Суд признал мужчину виновным в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он был задержан в июле 2022 года во время очередного «задания» и в суде признал вину.

