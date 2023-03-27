Агент ФСБ, который корректировал удары по аэропорту Кривого Рога, получил 15 лет тюрьмы

27 марта, 16:44
Поделиться:
Агент ФСБ передавал оккупантам данные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Агент ФСБ передавал оккупантам данные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Агент ФСБ, который передавал стране-агрессору разведданные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 27 марта.

По данным СБУ, в мае 2022 года сотрудник 5-й службы ФСБ завербовал жителя Днепропетровской области, который раньше работал на крупном промышленном предприятии. Он помогал оккупантам готовить воздушные атаки на Кривой Рог и корректировал удары, отправлял координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, школ и колледжей.

Видео дня

В пресс-службе Офиса генпрокурора добавили, что с мая по июль 2022 года вражеский агент передавал российским спецслужбам скриншоты Google-карт с местоположением военной техники и подразделений ВСУ в Кривом Роге. Также он сообщал о результатах обстрелов оккупантами аэропорта Кривого Рога и мостов в области.

Суд признал мужчину виновным в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он был задержан в июле 2022 года во время очередного «задания» и в суде признал вину.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ ФСБ России Днепропетровская область Кривой Рог Государственная измена Ракетные удары Приговор Корректировщики Российская агентура Офис генерального прокурора Война России против Украины Ракетные удары по Кривому Рогу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X