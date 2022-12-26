Количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря возросло до пяти человек

26 декабря, 14:01
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16 декабря российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, убив пятерых мирных жителей (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА (ОВА))

16 декабря российская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге, убив пятерых мирных жителей (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА (ОВА))

В понедельник, 26 декабря, в больнице умер пострадавший в результате российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге 16 декабря. Таким образом, количество жертв возросло до пяти человек.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

«Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критическими», — написал Вилкул в телеграм-канале 26 декабря.

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16 декабря российские войска нанесли ракетный удар по трехэтажному жилому дому в Кривом Роге. Из-за этого погибли четыре человека, среди них — полуторагодовалый ребенок.

Спасателям удалось достать из-под завалов шесть человек: троих взрослых и троих детей.

https://www.youtube.com/watch?v=weudSB2Sfcc&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел Ракетный обстрел Кривого Рога

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