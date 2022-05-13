Война на родине Зеленского. Как Кривой Рог возобновляет производство, принимает беженцев и ищет новую идентичность — репортаж НВ 13 мая, 08:15 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською АрсеролМиталл Кривой Рог в апреле возобновил работу одной из четырех доменных печей (Фото:Кристина Бердинских / НВ)

В родном городе президента страны во время войны даже бывший топовый регионал стал вести себя как искренний патриот.

В начале мая, когда все вокруг начинает зеленеть, НВ побывал в Кривом Роге, малой родине Владимира Зеленского. На самом деле этот 600-тысячный город, скорее красный — здесь в земле и в воздухе слишком много железной руды.

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Этот город, как и сам президент страны, проходит трансформацию от индустриального русскоязычного анклава среди бескрайних степей в форпост украинской идентичности перед лицом российской угрозы.



НВ посетил некоторые знаковые места Кривого Рога, чтобы исследовать его трансформацию на войне.



Меткомбинат

«Когда видишь уничтоженную Азовсталь, становится страшно», — говорит прибывшим в Кривой Рог западным журналистам Артем Филипьев. Для него окруженный россиянами завод в Мариуполе — это не только история о подвиге украинских защитников, но и профессиональная боль. Ведь Филипьев работает заместителем директора по админвопросам на таком же крупном меткомбинате, что и Азовсталь — криворожскому АрселорМиттал. «Металлургия — это в какой-то степени стальной хребет нашей страны», — уточняет он.



А затем добавляет, что после войны все отечественные предприятия отрасли полностью возобновят свою работу. «И будут работать именно на Украину», — уверенно говорит Филипьев.



Пока что с работой у местных металлургов тяжело.



С началом войны деятельность АрсеролМиттала была почти полностью заблокирована. В феврале остановились подземные горные работы. Это стало предохранителем на случай отключения электроэнергии, потому что иначе компания не смогла бы эвакуировать работников. В марте комбинат остановил все четыре доменные печи.



Но постепенно металлургический гигант, на котором в мирное время работало 29 тыс. сотрудников, возвращается к жизни. Так, 9 апреля снова заработала одна из доменных печей.



Евгений Иванов, ее сменный мастер, перейдя от печи в тихое помещение ради того, чтобы поговорить со СМИ, объяснил: за возобновление производства нужно благодарить сдерживающих врага украинских защитников, не позволивших осуществить наступление на город. «Даем чугун, поддерживаем экономику страны и города. Работаем не в полную мощность, а на какую смогли», — объясняет он.

Евгений Иванов, сменный мастер доменной печи, говорит, что меткомбинат возобновил работу благодаря защите ВСУ города / Фото: Кристина Бердинских / НВ

Запускать все мощности в условиях войны рискованно, ведь если будет обстрел, возможна настоящая катастрофа.



Кстати, более 1,8 тыс. работников компании были мобилизованы в ВСУ и АрселорМиттал уже потерял пятерых из них.



По итогам марта комбинат достиг 40−50% от довоенных показателей производства. Но проблемой остается сбыт продукции: Филипьев говорит, что 85% производимого комбинатом экспортируется. «Нам нужны порты. Отсутствие работы портов — самая большая проблема сейчас», — объясняет он.



Традиционные рынки сбыта — Ближний Восток, Северная и Западная Африки: доставить туда продукцию без портовой логистики невозможно.



По словам заместителя гендиректора, правительство делает многое для того, чтобы переориентировать логистические цепи с украинских портов на железную дорогу с выходом на Балтийское море. Но это окончательно проблему не решает.



Украинский город



В родном городе президента Зеленского проживает более 600 тыс. человек и пока он остается спокойным центром, — его жилые районы не затронули ракетные и авиаудары россиян.



Но над городом долго и громко раздаются сирены. Да и о войне здесь думает и говорит каждый, с кем пересекаешься на его улицах. А людей здесь сейчас много и местных, и приезжих: волонтеров, беженцев, военных.



У входа в Шелтер+ - это некоммерческая общественная и культурная инициатива, которая появилась еще в 2002 году, а теперь помогает беженцам и ВСУ, — НВ встретил офицера Олега Шульгу. Он пришел сюда, почти на край города, чтобы забрать разные приборы, которые волонтеры приобрели для военных.



Глава Шелтер+ Юлий Морозов и Олег Шульга, офицер ВСУ и актер / Фото: Кристина Бердинских / НВ

Шульга вообще-то актер — играл главную роль в фильме Позывной Бандерас. Но теперь выполняет военные задания на границе Днепропетровской и Херсонской областей.



Восемь лет назад он воевал на Востоке, поэтому сейчас вопрос — идти на фронт или нет — даже не стоял. «Намного сложнее был выбор в 2014-м», — рассказывает бывший актер.



Сейчас его удивляет только один вопрос: «Для чего россияне пытаются держаться за нашу землю? Они все равно обречены. Что они здесь делают? Зачем они здесь умирают? Для меня это тайна», — признается Шульга.



А вот для Юлия Морозова, председателя Шелтер+, уже не секрет, что атмосфера в Кривом Роге за последние два месяца существенно изменилась. Этот крупный индустриальный город был не очень развит культурно, ведь одеяло на себя тянул центр области — город Днепр. Кривой Рог оставался без внимания отечественных художников и международных проектов. «Мы долго работали над тем, чтобы Кривой Рог становился более украинским городом. Иногда отчаивались, что наша работа не столь эффективна», — объясняет Морозов.



Теперь откровенно пророссийских людей в городе осталось мало, добавляет он, и те оказались в глубоком маргинесе. И наверняка уже не покажут свою сущность никогда, уверен Морозов. А вот тех, кто хочет воевать и отомстить России, наоборот, стало очень много. Понятно, что Кривому Рогу еще искать и искать свою сущность. Но она точно не пророссийская и однозначно такой уже никогда не будет", — констатирует руководитель Шелтер+.



Патриотический Вилкул



Морозов — давний и открытый оппонент Александра Вилкула, нынешнего главы военной администрации Кривого Рога и сына многолетнего экс-мэра города Юрия Вилкула.



Руководитель Шелтер+ называет младшего из Вилкулов «советским человеком». Однако сейчас политика в городе отошла на второй план. «То, что Вилкул-младший не стал откровенным коллаборантом — это уже не плохо. Он действительно изменил свои взгляды», — говорит Морозов.



Вилкул, когда-то бывший вице-премьером в правительстве Николая Азарова, изменил не только взгляды, но и внешний вид. Вместо привычного ему когда-то делового костюма во время встречи с НВ он был одет в спортивный свитер и хипстерскую шапку.



Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, уверяет, что город готов дать отпор врагу / Фото: Кристина Бердинских / НВ

«Новый» Вилкул вспомнил, как в 5 утра 24 февраля он позвонил в аэропорт и дал команду заблокировать взлетную полосу дорожной техникой. А на въезды в город вывел большегрузные автомобили БелАЗ, чтобы в случае необходимости заблокировать с их помощью пути.



Сейчас город чувствует себя в большей безопасности, чем тогда, в начале, объясняет Вилкул. «Благодаря мужеству и героизму наших солдат, враг отодвинут на расстоянии примерно в 50 км от города», — рассказывает он.



НВ напомнил главе Кривого Рога о его недавней встрече с Татьяной Чорновол, активисткой и экснардепом Рады, которая долгое время была ярой оппоненткой Партии регионов, а значит и самого Вилкула.



Последнего это упоминание не огорчило. Напротив, он живо рассказал, что сейчас Черновол, присоединившаяся к рядам украинских защитников, эффективно борется с вражеской бронированной техникой. И у нее уже есть несколько подвигов, совершенных на криворожском направлении.



«Она мне говорит: как ты теперь относишься к „бендеровцам“? А я ей отвечаю: сейчас у нас может быть единственное разногласие с „бендеровцами“ — это дискуссия о том, как правильно воевать с россиянами, — уверяет Вилкул. — Других разногласий быть не может».



Вынужденные переселенцы



За 2,5 месяца войны Кривой Рог, как и многие другие крупные украинские города, принял тысячи вынужденных переселенцев.



Людей, только что сбежавших от войны и прибывших в город, можно встретить возле волонтерских организаций, как Шелтер+, или в Народном доме на улице Криворожстали, что предоставляет юридические консультации и другие услуги беженцам.



Наталья Патрушева, которая каждый день волонтерит в Народном доме, видит здесь очень разных людей — это могут быть и раненые, и люди с инсультами, которым не оказывали медицинскую помощь, и те, кто убегал пешком от россиян, и женщины с детьми.



Волонтер Наталья Патрушева ежедневно в Народном доме помогает беженцам из других регионов / Фото: Кристина Бердинских / НВ

За время войны через этот центр прошли 50 тыс. переселенцев. И если сначала это были жители Киевской области, потом Харькова, Мариуполя и Запорожья, то сейчас основной поток из Херсона. «Практически у всех посттравматический синдром. Детки прячутся за мамами, иногда их невозможно пригласить в детскую», — рассказывает Патрушева.



В волонтерский центр также обращаются люди, которые ищут пропавших без вести родственников. Особенно много с этим вопросом звонят по телефону из-за границы. Но единственное, что могут сказать в Народном доме, — регистрировался ли у них определенный человек. «Мы записываем имя, фамилию, год рождения. Смотрим [в ответ на запрос], был ли у нас такой человек. Один человек так был найден, но большинство — нет», — говорит Патрушева.



Медсестра Тамара Дедюра работает в центре с беженцами. И видит, что в основном за помощью обращаются люди с высоким давлением, возникшим на фоне стресса, а также те, кому нужны успокоительные, ведь в среде беженцев очень много истерик и слез. «У людей шок, в глазах паника, начинают рассказывать о том, что пережили — и снова в слезы», — рассказывает Дедюра. Поэтому в центре тоже работают психологи.



У входа в Народный дом НВ встретил мужчину — комбайнера, который с семьей сбежал из оккупированного села Козацкое в Херсонской области. Он отказался фотографироваться или назвать фамилию, однако рассказал о ситуации в родном селе. Россияне там издеваются над гражданским населением, есть случаи изнасилований. А работающих на земле заставляют заключать бумажные соглашения: 70% урожая уйдет оккупантам, а 30% можно оставить себе.



Комбайнер еще не решил, что делать дальше — оставаться в Кривом Роге неподалеку от Херсона или ехать куда-то подальше.



По данным городских властей Кривого Рога, за 2,5 месяца войны через город транзитом проехали 100 тыс. беженцев. А остановились здесь жить еще 50 тысяч.



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