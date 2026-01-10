Последствия ночного обстрела: в Днепре и Кривом Роге без света около 100 тысяч семей

Пожар после российского обстрела Днепропетровской области 10 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В Днепропетровской области после ночной российской атаки дронами без света остаются около 100 тысяч семей, сообщает ДТЭК в субботу, 10 января.

Обесточены левый берег Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога.

12:28. Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в городе без света более 50 тысяч человек, энергетики начали восстановительные работы.

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Обновлено в 12:10. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в городе утром было отключено 45 415 абонентов, 25 375 уже запитали. Без света остаются более 20 тысяч семей. Оптимистичный прогноз подключения — сегодня вечером, указал Вилкул и добавил что возобновится курсирование скоростного трамвая.

В ДТЭК отметили, что энергетики начали восстановление сразу после стабилизации ситуации с безопасностью. По состоянию на 09:00 субботы в Днепре уже запитали почти 17 тысяч домов.

В Министерстве энергетики сообщали, что в результате ночной атаки РФ на энергетику в Днепропетровской области было отключено от электроэнергии более 130 тысяч потребителей.

Также около 10 тысяч домов без света в Киевской области после прошлых обстрелов, преимущественно в Броварском районе. На левобережье Киева и в части области действуют экстренные отключения света после массированного удара 9 января, на правом берегу столицы — почасовые ограничения, добавили в Минэнерго.

В ночь на 10 января Россия массированно атаковала БпЛА Днепр и Кривой Рог, в городах возникли перебои со светом. Сообщалось о повреждении инфраструктуры и пожарах, пострадали три человека.