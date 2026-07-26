Пожар на площади 16 000 кв.м. Оккупанты уничтожили в Кривом Роге Эпицентр, работавший почти 19 лет

В результате российского удара в Кривом Роге Днепропетровской области был разрушен строительный гипермаркет Эпицентр, который работал почти 19 лет. Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram в воскресенье, 26 июля.

Обновлено в 13:37. Александр Вилкул сообщил, что пожар на территории гипермаркета был ликвидирован, ликвидация последствий российских ударов продолжается.

Лукашук сообщил, что россияне цинично несколько раз ударили по Эпицентру. Гипермаркет в Кривом Роге работал почти 19 лет и обеспечивал рабочими местами около 400 человек.

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Он отметил, что это уже третий Эпицентр в Днепропетровской области, по которому нанесли удар оккупанты за время полномасштабной войны. Ранее в Никополе выгорел гипермаркет площадью более 4 тыс. кв. м, а в Каменском российские ракеты полностью уничтожили Эпицентр площадью 11 тысяч кв.м.

«В строительном гипермаркете нет военного производства. Там кассы, краска, плитка, обои и люди, приехавшие в выходной купить что-то для дома. Именно с этим Россия сегодня „воюет“ в Кривом Роге. И это должен видеть мир», — написал Лукашук.

В МВД Украины сообщили, что пожарные в Кривом Роге тушат пожар в гипермаркете на площади 16 тысяч кв.м. Пожар удалось локализовать, но тушение осложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак.

Утром 26 июля российские оккупанты атаковали Кривой Рог, начался пожар в торговом центре. Глава Совета обороны города Александр Вилкул позже сообщил, что россияне продолжают удары реактивными шахедами по торговому центру.