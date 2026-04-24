Россия ночью атаковала шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге, есть раненые

В Кривом Роге после ночной атаки шахедами возник пожар после ночной атаки (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

Войска страны-агрессора России ночью в пятницу, 24 апреля, атаковали шахедами объект инфраструктуры в Кривом Роге , двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Мужчины 19 лет и 38 лет получили осколочные ранения и контузию.

Днепропетровская ОВА сообщает, что в Кривом Роге в результате обстрела возник пожар. Все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения города работают в обычном режиме, добавил Вилкул.

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Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.

23 апреля россияне ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. В результате вражеского обстрела повреждения получил вокзал, никто не пострадал.