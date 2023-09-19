Россия ночью атаковала Кривой Рог. Загорелась многоэтажка, повреждены школа и садик 19 сентября, 07:53 Дым в небе Украины после сбитой ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты во время атаки на Украину дронов и ракет в ночь на вторник, 19 сентября, ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате попадания загорелось многоэтажное здание.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Пожар уже потушили. Взрывная волна повредила фасады трех многоэтажек, много окон и дверей в других домах, а также в школе и детском саду. Пострадавших в результате атаки нет.

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Больше обстрелов Криворожского района не было. Вся инфраструктура, транспорт и учреждения работают стабильно. Также с сегодняшнего дня в Кривом Роге сняты все ограничения по водоснабжению — их вводили после теракта россиян на Каховской ГЭС.

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Утром над Днепропетровской областью сбили один российский беспилотник. В Никопольском районе россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду. Ранения получил 71-летний мужчина. Повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия электропередач и газопровод.

Ночью во время атаки РФ, кроме Кривого Рога, взрывы прогремели в Одессе, Львове и Хмельницкой области. Во Львове оккупанты атаковали склад: из-под завалов достали двух человек, 26-летнего мужчину госпитализировали.