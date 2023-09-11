Возле Кривого Рога сбили 11 дронов. После ракетного удара был пожар, повреждены дома — фото 11 сентября, 09:46 В результате российской атаки повреждены дома (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую области в ночь на понедельник, 11 сентября, и утром ударными дронами и управляемыми ракетами. Возле Кривого Рога силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников.

Об этом сообщили глава ОВА Сергей Лысак и начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Утром над территорию Кривого Рога и Криворожского района уничтожили 11 дронов-камикадзе. По словам Вилкула, пострадавших нет, но угроза ударов остается высокой.

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В результате ракетного удара был пожар, который уже потушили. В Гречаноподовской общине повреждены четыре частных дома и несколько хозяйственных построек.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Также оккупанты открывали огонь из артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам. В результате атак повреждено частное предприятие, избиты два дома и газопровод.



8 сентября Россия нанесла ракетный удар по центру Кривого Рога, попав в админздание полиции. Погиб один правоохранитель, более 70 человек получили ранения. Есть многочисленные повреждения зданий и жилых домов.

