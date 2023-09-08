Утренний теракт. Появилось видео первых минут после удара России по Кривому Рогу — видео 8 сентября, 19:30 Ликвидация последствий ракетной атаки на Кривой Рог в пятницу, 8 сентября (Фото:ГСЧС)

Патрульная полиция обнародовала видео, на котором видны первые минуты после ракетного обстрела оккупантами города Кривой Рог в пятницу, 8 сентября.

Соответствующее видео ведомство опубликовало на своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что патрульные полицейские прибыли на место попадания через несколько минут после взрыва. Полицейские вместе со спасателями и другими службами помогали разбирать завалы.

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Работники полиции также оказывали первую медицинскую помощь и обеспечивали охрану периметра.

Утром в пятницу, 8 сентября, российские террористы обстреляли город Кривой Рог, вероятно использовав баллистическую ракету.

В результате попадания в административное здание в центре города погиб сотрудник полиции, по меньшей мере 70 человек получили ранения.