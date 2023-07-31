Во время спасательной операции в Кривом Роге произошел обвал конструкций многоэтажки — видео 31 июля, 14:27 В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу разрушены квартиры с 4 по 9 этаж (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Во время поисково-спасательной операции после ракетного удара РФ по Кривому Рогу утром в понедельник, 31 июля, в многоэтажке произошел обвал.

Момент обвала попал на камеру журналистов программы Вікна, телеканал СТБ.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на момент обвала жильцы дома находились на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкций упала.

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Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак также сообщил, что по состоянию на 14:00 количество пострадавши возросло до 53 человек, пятеро из них — дети.

После ракетного удара около 150 жителей дома смоги самостоятельно выбраться на улицу, еще 30 людям помогли спасатели.

31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института. Под завалами могут находиться люди.

Погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что, по предварительным данным, скорее всего, россияне атаковали Кривой Рог, применив баллистику.