«Взрыв был такой, что невыносимо». Жители дома в Кривом Роге, в который попала российская ракета, рассказали детали атаки — видео 13 июня, 13:29 Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Жители дома в Кривом Роге, в который во вторник, 13 июня попала российская ракета, рассказали детали атаки.

Об этом сообщает Суспільне.

Артем, который был в пятиэтажке в Кривом Роге рассказывает: сразу после взрыва начался пожар. Двери заблокировало, поэтому пришлось спасаться через балконы.

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«Мы с третьего этажа начали спускаться по балкону, залезли на второй этаж — также на балкон, там была семья: парень, жена и маленький ребенок. Мы ребенка чем можно было обвязали, спустили его на первый этаж, а также жену, потом сами эвакуировались», — сказал он.

По словам, еще одной жительницы, она «слышала звук, что летит (ракета — ред («.

«Посыпалось стекло. Взрыв такой, что невыносимо», — рассказала очевидица.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о десяти погибших и более 20 раненых.