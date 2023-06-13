«Взрыв был такой, что невыносимо». Жители дома в Кривом Роге, в который попала российская ракета, рассказали детали атаки — видео
Последствия удара РФ по Кривому Рогу (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Жители дома в Кривом Роге, в который во вторник, 13 июня попала российская ракета, рассказали детали атаки.
Об этом сообщает Суспільне.
Артем, который был в пятиэтажке в Кривом Роге рассказывает: сразу после взрыва начался пожар. Двери заблокировало, поэтому пришлось спасаться через балконы.
«Мы с третьего этажа начали спускаться по балкону, залезли на второй этаж — также на балкон, там была семья: парень, жена и маленький ребенок. Мы ребенка чем можно было обвязали, спустили его на первый этаж, а также жену, потом сами эвакуировались», — сказал он.
По словам, еще одной жительницы, она «слышала звук, что летит (ракета — ред («.
«Посыпалось стекло. Взрыв такой, что невыносимо», — рассказала очевидица.
В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.
В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о десяти погибших и более 20 раненых.