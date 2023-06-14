«Долго кричала». В результате удара России по жилому дому в Кривом Роге погибли молодые супруги 14 июня, 07:22 Последствия удара РФ в Кривом Роге (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Среди погибших в результате ракетного удара России по жилому дому в Кривом Роге в понедельник, 13 июня есть молодые супруги, которые поженились всего год назад, мечтали о ребенке и строили много планов.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По данным журналистов, речь идет о 22-летней местной учительнице Оксане Эпельман и ее муже Давиде.

Руководительница Криворожской гимназии № 108, которая исполняет обязанности директора, Людмила Стешина рассказала, что учительница не дожила считанных недель до своего 23-летия.

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«Есть информация, что первым погиб ее муж, а она еще долго кричала, выкрикивая „Давид! Давид!“. Потом сгорела и она. Их вынесли в мешках…», — рассказывает Стешина.

По ее словам, Оксана Эпельман была всегда добрым и неравнодушным человеком.

«Она всегда находила время на плетение маскировочных сеток. Приходила помогать вместе со своим мужем», — говорит Стешина.

Директор рассказала, что Оксана только в том году закончила магистратуру, была очень перспективной, имела очень много планов, ее очень любили дети.

«Она была учительницей английского языка и начальных классов, работала учительницей-ассистенткой. Занималась с особыми детьми, о ней очень хорошо отзывались родители учеников. В нашем заведении она работала только первый год … У детей глаза горели от радости, когда они видели ее», — сказала Стешина.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно об 11 погибших и десятках раненых жителей, поисково-спасательная операция уже завершена.