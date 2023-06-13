Удар РФ по Кривому Рогу: пять человек могут быть под завалами на одном из объектов — Вилкул 13 июня, 10:36 Последствия российского удара (Фото:Governor of Dnipropetrovsk Regional Military-Civil Administration via Telegram/Handout via REUTERS)

В Кривом Роге еще пять человек могут находиться под завалами на одном из объектов, куда во вторник, 13 июня попали российские оккупанты, заявил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, спасательная операция продолжается на двух объектах, где есть завалы.

В частности, кроме многоэтажки, речь идет о складе, где хранятся продукты питания.

Видео дня

«На сейчас, к сожалению, уже шесть погибших. 25 раненых, из них — десять тяжелых и трое — крайне тяжелых. Спасательная операция продолжается, разбираем завалы. Еще, вероятно, пять человек находятся под завалами из того, что мы на сейчас понимаем», — сказал Вилкул в эфире Радио Свобода.



По его словам, докализация пожаров уже закончилась, но надо разбирать завалы.

«Людей мы расселяем, оказываем необходимую помощь», — сказал он.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно о шести погибших и более 20 раненых.