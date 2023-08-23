ISW развенчивает критику Запада. ВСУ разумно распределили силы на фронте, блокируя подкрепление РФ, и приближаются ко 2-й линии обороны 23 августа, 08:42 Военнослужащие ВСУ ведут огонь по позициям россиян в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynsky)

Аналитики Института изучения войны не согласны с критикой западных источников, которые упрекают командование ВСУ в якобы неэффективном распределении сил на фронте. Продолжая активные операции на востоке, украинские военные нивелируют и без того ограниченные возможности россиян для подкрепления сил в направлении основного удара ВСУ на юге.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

По состоянию на 22 августа ВСУ продолжали продвигаться в селе Работино и его окрестностях на западе Запорожской области — на фоне признаков того, что российские силы, вероятно, сохраняют лишь ограниченное присутствие в этом населенном пункте. Геолоцированные кадры, опубликованные 21 и 22 августа, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в юго-восточной части Работиного и к востоку от населенного пункта вблизи Новопокровки (13 км к юго-востоку от Орехова).



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Украинская 47-я механизированная бригада 22 августа заявила, что ее личный состав прорвал многоэшелонную российскую оборону в районе Роботино, вошел в населенный пункт и эвакуировал его жителей. В ISW считают, что эвакуация и присутствие украинских журналистов [вероятно, аналитики имеют в виду тех, кто задавал вопросы эвакуированным за кадром] свидетельствует, что районы Работиного могут быть относительно безопасными из-за сокращения российского присутствия и позиций в самом населенном пункте и на прилегающей территории. ISW считает ложными российские максималистские заявления о том, что ВСУ удерживают позиции лишь на северной окраине населенного пункта — учитывая кадры и данные 47-й бригады. Большинство российских «военкоров» продолжают признавать, что украинские силы удерживают позиции в основном в северной части Работиного, тогда как российские силы якобы контролируют большинство позиций на южной окраине населенного пункта.

Российские войска, похоже, сосредотачивают доступные им ограниченные подкрепления, перебрасывая их с других участков театра боевых действий на Ореховское направление (запад Запорожской области). Украинский военный журналист Константин Машовец сообщил, что по состоянию на 20 августа подразделения 108-го десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ РФ) дислоцировались возле Работиного, а по состоянию на 16 августа — возле Новопокровки. Ранее подразделения 108-го полка дислоцировались возле Антоновского моста в Херсонской области (по состоянию на 29 июля), а добровольческий батальон Сокол 108-го полка ВДВ действовал вблизи Старомайорского и Урожайного на границе Донецкой и Запорожской областей (по состоянию на 14 августа). Подразделения 56-го полка 7-й дивизии ВДВ, вероятно, вели бои в непосредственной близости от Роботино с начала августа. Подразделения 247-го полка 7-й дивизии ВДВ, похоже, до сих пор действовали южнее Великой Новоселки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, хотя известный российский "военкор" предположил, что некоторые элементы этого полка могут действовать в районе Работиного (в виде отдельных батальонов и взводов, предполагают в ISW). Ранее аналитики Института оценивали, что подобная передислокация подразделений (в частности 7-й дивизии ВДВ) в район Работиного свидетельствует о том, что ВСУ добились серьезной деградации российских сил в этом районе, а возможное привлечение элементов всех трех ее десантно-штурмовых полков может свидетельствовать о дальнейшем ухудшении ситуации на этом участке для россиян.

Несмотря на критику западных СМИ, украинские наступательные операции на других участках фронта остаются важными, поскольку они позволяют «зафиксировать» там российские подразделения и предотвратить дальнейшее подкрепление сил оккупантов [на юге]. Аналитики ISW называют «проблематичными» те критические аргументы, которые озвучивает Запад относительно продолжения военных усилий Украины в других секторах фронта и, соответственно, призывы в адрес Украины сосредоточить все имеющиеся резервы на одной оси [наступления]. Эксперты объясняют, что наступательные операции ВСУ вокруг Бахмута «зафиксировали элементы нескольких российских воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад в этом районе», что делает их, вероятно, недоступными для усиления российской обороны на юге. А наступательные операции к югу от Великой Новоселки (граница Донецкой и Запорожской областей), которые продолжаются параллельно с операциями на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) ставят россиян перед многочисленными дилеммами и необходимостью выбора направления усиления. «Продуманный подход к кампании [наступления ВСУ] требует балансирования между решающим главным усилием и необходимостью избежать того, чтобы противник сосредоточил все резервы на остановке одного очевидного удара», — отвечают на западную критику аналитики ISW.

При этом продвижение ВСУ в районе Работиного приближает украинские силы к началу операций против второй линии обороны россиян, которая может быть относительно слабее, чем первая линия российской обороны в этом районе (хотя эта оценка пока гипотетическая, подчеркивают аналитики). ISW не наблюдал никаких новых российских формирований или подразделений, которые прибыли бы на запад Запорожской области, кроме переброски подразделений 7-й дивизии ВДВ и прибытия подразделений батальона Ахмат-Юг в августе. В то же время, напоминают аналитики, развернутые в Запорожской области российские силы пытаются противодействовать украинскому контрнаступлению с его начала без ротации. Похоже, что оккупанты не имеют свободных подразделений регулярной армии в Запорожской области, констатируют в Институте изучения войны. Все элементы российской группировки войск в этом районе, которые по наблюдениям ISW были сконцентрированы здесь перед контрнаступлением ВСУ, с тех пор участвуют в оборонительных операциях оккупационной армии. Хотя остается возможным, что некоторые российские подразделения, которые ранее не попадали в поле зрения наблюдателей и не были вовлечены в боевые действия, могут занять позиции на второй линии обороны.

Российские силы, похоже, обеспокоены недавними продвижениями ВСУ на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. Спутниковые снимки за ноябрь 2022-го, декабрь 2022-го и август 2023 года показывают, что войска РФ за последний месяц заметно ускорили расширение оборонительных укреплений вблизи Червоноселовки (38 км к юго-западу от Великой Новоселки и 27 км от нынешней линии фронта) в Запорожской области. Украинский полковник Петр Черник заявил, что созданы все условия для того, чтобы ВСУ «обвалили южный плацдарм» россиян в Северном Приазовье. Черник отметил, что российские войска укрепляют свои позиции на Перекопском перешейке (примерно 160 км к северу от Севастополя) и строят три линии обороны в этом районе. Черник предположил, что российские войска не строили бы дополнительные линии обороны на этом участке, если бы были уверены, что смогут удержать свои позиции на Перекопском перешейке. Руководитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что российские войска создали в Крыму четыре неопределенные «группировки» в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению и отметил, что ранее такого не наблюдалось. Эти факты могут свидетельствовать о том, что российские войска все больше обеспокоены последними украинскими успехами на южном фронте.

Другие оценки аналитиков ISW за прошедшие сутки:

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