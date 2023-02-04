Критическая инфраструктура Одессы подключена к энергоснабжению — глава Укрэнерго 4 февраля, 17:30 В Одессе подключили критическую инфраструктуру к энергоснабжению (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Критическая инфраструктура Одессы, которая была обесточена из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, подключена к энергоснабжению.

Об этом сообщил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге.

«Сейчас заживлена критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения», — сказал он.

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По его словам, Укрэнерго вместе с сетевым оператором ДТЭК Одесские электросети, Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.

«Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области», — пояснил глава системного оператора.

Также глава Одесской военной администрации Максим Марченко заявил, что по состоянию на данный момент света нет почти у 500 тысяч абонентов.

«Нами были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистем», — написал он в Telegram.

По словам Марченко, повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что город Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля.

В Укрэнерго впоследствии уточнили, что авария произошла из-за того, что на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой заживляется город Одесса, вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после повреждений во время российских атак.