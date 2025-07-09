Старт обучения запланирован на 30 июля этого года, заявки на курс принимаются до 23 июля. Участие в программе для ветеранов войны бесплатное. Все что нужно — заполнить эту форму регистрации: https://forms.gle/TiGmGtCU33Cuyks4A

«С начала полномасштабного вторжения мы регулярно помогаем Вооруженным Силам Украины, донатим и закрываем сборы на их нужды, помогаем военным с лечением и протезированием. Однако мы задумались о наших ветеранах войны, которые отдали свое здоровье в аду войны, и сейчас вынуждены строить с нуля свое будущее в гражданской жизни. Мы подумали, как мы можем их отблагодарить и быть полезными для них… И пожалуй лучше всего, это дать качественное образование и научить новой профессии. Потому что криптовалюты — это именно профессия, которая требует знаний, умений и навыков. А главное, в этой профессии, можно работать удаленно, из дома или любого удобного места. Мы предоставляем доступ к нашему флагманскому курсу FFA Crypto, а также к комьюнити в Discord бесплатно » , — рассказали в FFA.

Продолжительность курса FFA Crypto — 3 месяца. Обучение проводится дистанционно на специальной LMS-платформе с записанными лекциями и практическими занятиями. Во время курса вас будет сопровождать куратор потока, который будет помогать вам с прохождением обучения. А также будет доступна коммуникация с менторами курса, и вы сможете задавать им дополнительные вопросы относительно вашего обучения.

За это время вы узнаете о принципах работы криптовалют, как безопасно взаимодействовать с биржами и кошельками, разберетесь в основах блокчейн-технологий, а также изучите современные инструменты Web3, DeFi и трейдинга.

Фото: FFA Crypto

Особенностью курса является использование инфраструктуры Discord-сервера для организации совместного обучения, интеграция образовательной платформы и сообщества единомышленников, а также наличие инструментов геймификации для повышения мотивации студентов.

Развитие рынка криптовалют происходит стремительно. Крупнейшие страны мира, такие как США, Канада, Великобритания, Франция и другие, уже делают государственные криптовалютные резервы. А крупнейшие платежные системы — VISA, MasterCard и PayPal, вводят криптовалютные расчеты в свои экосистемы.

В 2022 году законом «О виртуальных активах» были окончательно легализованы криптовалюты в Украине. Поэтому этот рынок будет стремительно расти, и работа с ним будет набирать все большую популярность и актуальность. Однако, чтобы иметь успех в этой профессии и достичь результатов, важно иметь знания. Криптовалюты это не игрушка или лотерея, это серьезная работа в которой нужно разбираться, а значит учиться.

