Криминализировать контрабанду. Сколько денег обещают вернуть в государственный бюджет

Вернуть уголовную ответственность за контрабанду - с такой инициативой в парламент обратится правительство. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время презентации плана действий по борьбе с контрабандой. По его словам, в 2017 году бюджет получил дополнительно более 70 млрд грн. благодаря антиконтрабандным мероприятиям. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Новые контрабандистские схемы

В Украине появились новые схемы доставки товаров без уплаты всех налогов. Например, транспортировка танкерами контрабандных нефтепродуктов в нейтральные воды Украины. К ним подходят небольшие корабли, забирают горюче-смазочные материалы без растаможки.

Из-за контрабанды Украина не получает около 70-100 млрд грн. ежегодно

Гройсман заявил, что министерство внутренних дел, Нацполиция и Государственная фискальная служба будут основными органами по борьбе с контрабандой.

"Несколько дней назад я объявил о том, что мы сформировали план действий по борьбе с контрабандой в Украине. У нас есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков, в том числе и представителей власти, выходят за пределы бюджета", - сообщил Владимир Гройсман.

С 21 июня до конца года начинается эксперимент на таможне. Полицейские смогут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Они получат доступ и к автоматизированной системе таможенного оформления Инспектор-2006. В Кабмине надеются, что это усилит контроль за ввозом в Украину товаров и транспорта.

С 21 июня до конца года начинается эксперимент на таможне

В общем из-за контрабанды Украина не получает около 70-100 млрд грн. ежегодно, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Один из способов улучшения ситуации - криминализация преступлений, связанных с контрабандой, считает Аваков.

"Украинский контрабандист всегда знал - начнут кампанию, через месяц успокоятся, затем заработаем снова. Сейчас так не будет. Я предлагаю обратиться к этому в конце года. И на стол перед государством положить 4 млрд долларов", - отметил министр внутренних дел.

Почему контрабанда была декриминализирована

С 2012 года в Украине для правонарушителей, которые нелегально перевозят товары, предусмотрена только административная ответственность. Под уголовное наказание подпадает контрабанда наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ, культурно-исторических ценностей и оружия.

На правонарушителей налагается штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара. Сам товар конфискуют.

В Западной Европе контрабанда рассматривалась, как разновидность схем по уклонению от уплаты налогов

Также изымают транспорт со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для перевозки контрабанды.

Если человека поймали во второй раз за аналогичное преступление, то размер штрафа для него уже удваивается и составит 200% от стоимости изъятых товаров. Перед тем, как преступления с контрабандой декриминализировать, чиновники приводили в пример зарубежный опыт.

В Западной Европе контрабанда рассматривалась, как финансовое нарушение и разновидность схем по уклонению от уплаты налогов. Распространенными наказаниями в ЕС были штрафы или запрет на занятие коммерческой деятельностью.

В Эстонии, Латвии, Германии, Швейцарии вместе с лишением свободы применялись и суровые штрафы. Например, в США лишают свободы за уклонение от уплаты налога сроком до 5 лет. В Германии это преступление карается заключением сроком до 10 лет.

Украинские чиновники также утверждали, что контрабандистов в случае вынесения обвинительного приговора, приговаривали к условному наказанию. Только когда преступления за контрабанду декриминализировали, государственная казна получила около 120 млн грн. В то же время административных дел по нарушению таможенных правил было открыто на сумму почти 2 млрд грн.

Криминализация контрабанды - позитив или негатив

Возвращение уголовной ответственности за контрабанду уменьшит поток товаров без уплаты всех налогов, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, представитель фракции Самопомич Андрей Журжий.

Правительственный план борьбы с контрабандой напоминает попытку распределить таможенную службу между несколькими политическими силами

Это также усложнит деятельность правонарушителей из-за того, что меньше людей будут соглашаться заниматься контрабандой, добавил депутат.

"Если мы говорим о контрабанде, то неважно, что ввозится. Нужно продумать, чтобы не возникало ситуаций, когда человек понесет ответственность за незадекларированную пачку сигарет", - отметил Журжий.

Круглосуточное привлечение полицейских на таможнях - профанация, сказал бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко. В общем правительственный план действий по борьбе с контрабандой напоминает попытку распределить таможенную службу между несколькими политическими силами. Это приведет к дальнейшему разрушению таможни, заявил Макаренко.

"Хочу добавить к предложению правительства два тезиса. Первое - ликвидировать украинскую таможню. Второе - выдать работникам МВД, СБУ таможенные печати для осуществления таможенного контроля. Возложить на них ответственность за контроль и наполнение государственного бюджета Украины", - сказал Макаренко.

В январе - апреле этого года в государственный бюджет перечислено почти 110 млрд грн. таможенных платежей.