Определились приблизительные координаты ракетного крейсера Москва на дне моря — карта 21 апреля, 02:28 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва находится на достаточно умеренной глубине в 50−60 метров (Фото:REUTERS/Desmond Boylan)

Удалось высчитать приблизительные координаты, где на дне Черного моря находятся останки российского крейсера Москва, подбитого украинскими ракетами Нептун, сообщает Defence Express.



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По определению специалистов, также опирающихся на дополнительную информацию из собственных источников, затопленный корабль находится в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50−60 метров.

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Фото: Defence Express

Они узнали об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут, что указывает на проведение специальной для этого операции.

Кроме того, известны координаты поражения крейсера и начала его буксировки в порт аннексированного Россией Севастополя. Если соединить этот вектор, а также направление и дальность мыса Тарханкут, то определяется довольно точный район дна Черного моря.

Согласно этим расчетам, Москва находится на довольно умеренной глубине в 50−60 метров, что позволяет использовать водолазов для обследования останков корабля.

Если бы крейсер затонул на 30−40 км южнее, то даже его обследование на глубине 400−600 метров было бы куда более трудной задачей.

Как отмечает издание, эти глубины позволяют организовать подъем частей Москвы и ее вооружения, в частности противокорабельных ракет П-1000 Вулкан, часть из которых может иметь ядерный заряд, хотя такие операции очень сильно зависят от того, как конкретно корабль лег на дно.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня, 14 апреля, в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

Сообщалось, что на корабле погибли 37 человек, сообщает Медуза со ссылкой на источник. Еще примерно 100 человек ранены.



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