По случаю Крещения. Сегодня митрополит Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре

19 января, 07:01
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Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, фото 7 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, фото 7 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В четверг, 19 января, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет уже второе богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — на этот раз по случаю праздника Крещения Господня иБогоявления.

Торжественную Божественную литургию по случаю Богоявления и Крещения проведет митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры.

Видео дня

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Богослужение начнется в 9:00, NV будет вести его прямую трансляцию.

https://www.youtube.com/watch?v=WbAVhuD1Jp8&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9

Крещение Господне отмечают в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан. Это большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который христиане отмечают каждый год. Богоявлением называют событие во время крещения Иисуса, когда Христос явил себя людям как Спасителя.

5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которую ранее арендовала УПЦ МП, вернули государству.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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Глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет проводить богослужения в Лавре и впоследствии. Разрешение на богослужение в Лавре ПЦУ получила от Министерства культуры и информационной политики Украины. С Национальным заповедником Киево-Печерская Лавра подписано соответствующее соглашение.

Церковный календарь 2023

Инфографика: NV
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Киево-Печерская Лавра Православная церковь Украины Онлайн трансляция Праздники Православные Православие Водохреща Митрополит Епифаний ПЦУ Православная церковь в Украине церковные праздники

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