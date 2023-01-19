По случаю Крещения. Сегодня митрополит Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре 19 января, 07:01 Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, фото 7 января 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В четверг, 19 января, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет уже второе богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — на этот раз по случаю праздника Крещения Господня иБогоявления.

Торжественную Божественную литургию по случаю Богоявления и Крещения проведет митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры.

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Богослужение начнется в 9:00, NV будет вести его прямую трансляцию.

Крещение Господне отмечают в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан. Это большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который христиане отмечают каждый год. Богоявлением называют событие во время крещения Иисуса, когда Христос явил себя людям как Спасителя.

5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которую ранее арендовала УПЦ МП, вернули государству.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет проводить богослужения в Лавре и впоследствии. Разрешение на богослужение в Лавре ПЦУ получила от Министерства культуры и информационной политики Украины. С Национальным заповедником Киево-Печерская Лавра подписано соответствующее соглашение.

Инфографика: NV