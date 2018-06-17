Кремлевский узник. Российский кинорежиссер прорвался в уральскую колонию к Сенцову и рассказал о его жизни и здоровье

Российский кинорежиссер Аскольд Куров прилетел в Украину сразу после встречи с Сенцовым, чтобы рассказать о состоянии здоровья политзаключенного

Российский кинорежиссер Аскольд Куров описывает журналу Новое Время жизнь и состояние здоровья коллеги и товарища во время голодовки, рассказывает о переданных мыслях Сенцова и объясняет, почему Кремль не боится огласки по делу политзаключенного.

Аскольд Куров является автором документального фильма о судебном процессе над Сенцовым. Он поехал в тюрьму в российский город Лабытнанги в качестве оператора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе и, к своему большому счастью, получил разрешение на встречу.

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Как себя чувствует Олег Сенцов

Аскольд Куров виделся с политзаключенным 4 июня, на 22‑й день его голодовки. Он рассказал, что с Сенцовым пока все нормально, однако он похудел. Не взирая на трудности, режиссер хорошо держится, передвигается сам, выглядит достаточно бодрым и в хорошем настроении.

Прогулки на воздухе не предусмотрены и свидания в колонии – большая редкость

Олег Сенцов рассказал, что добровольно получает поддерживающую терапию - укол глюкозы и каких‑то витаминов раз в два дня.

Это скорее поддерживает его настроение и психику, нежели насыщает организм, отметил режиссер.

В Лабытнанги климат с холодной и пасмурной погодой. Заключенный коллега жаловался Курову на холод в камере, +16 ℃ градусов, но сейчас ему выделили дополнительный обогреватель и перевели в отдельную камеру. Так делают со всеми заключенными, которые объявляют голодовку.

Что читает в колонии Олег Сенцов

Аскольд Куров рассказал, что новости к Сенцову поступают с большой задержкой: он получает письма с сообщениями, читает их с сайта rosuznik.org, выписывает Новую газету [российское оппозиционное издание], которая приходит с опозданием в две недели.

Фильм Аскольда Курова о деле Сенцова Процесс находится в открытом доступе

Украинский режиссер ничего не знал о том, какой ажиотаж в мире вызвала его голодовка и какая большая волна поддержки его акции прошла в 30 странах.

Также кремлевский узник рассказал Курову, как осторожно писал заявление о начале голодовки: избавился от слова “требую”, показывая, что ни в какой диалог с российской властью он вступать не намерен.

Олег Сенцов не знает точного числа заключенных в РФ, но требует освободить всех и настроен решительно.

Доброжелательная Россия

Врачи предупредили Олега Сенцова, что если у них возникнут опасения за его жизнь, то кормить его будут принудительно. Вставлять трубку в нос и вводить питательную смесь в пищевод.

По словам Курова, на это Сенцов согласия не давал, потому что противозаконно, болезненно и приравнивается к пыткам. Заключенный рассказал, что его формальные права в тюрьме не нарушаются.

В России страх не такой тотальный, как принято думать

При этом Аскольд Куров тоже отметил, что руководство колонии, с которым общались гости Сенцова, было доброжелательным.

На вопрос НВ об акциях в поддержку Сенцова в Москве во время ЧМ Аскольд Куров подчеркнул, что в России Олега поддерживают множество людей.

Он также упомянул о недавнем митинге в поддержку Сенцова, который прошел в Москве на проспекте Академика Сахарова. Российский кинорежиссер отметил, что страх россиян не такой тотальный, как принято думать.

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В начале мая этого года Сенцов, которого российская власть обвинила в подготовке терактов в аннексированном Крыму и присудила 20 лет колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку. Прекратит голодать украинский режиссер согласен лишь в том случае, если Кремль освободит из-под стражи всех украинских политзаключенных.

Акция с призывом освободить узника Сенцова приобрела мировую известность.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала Новое Время - №22 от 15 июня 2018 года.