«Бучанский сценарий». Оккупанты готовят провокации с расстрелом мирного населения в Донецкой области — СНБО

19 мая, 11:21
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российская пропаганда распространяет фейк, что защитники Вооруженных сил Украины переоденутся в форму армии РФ с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки Донецкой области.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

«Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные переоденутся в форму российской армии с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки», — говорится в сообщении.

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Цель провокаций – дискредитировать Украину на международной арене.

"Пропаганда продолжит работу по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Также в ЦПИ подчеркнули, что такие сообщения от кремлевских СМИ – это попытка обеспечить информационное алиби.

"Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ - попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население России и международное сообщество к совершению страшных преступлений, планируемых оккупантами", - добавили в ЦПИ.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Пропаганда Буча Война России против Украины

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