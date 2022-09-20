Кремлевские марионетки в Херсоне вслед за «ДНР» и «ЛНР» захотели провести «референдум» о вхождении в состав РФ 20 сентября, 11:34 Техника российских оккупантов (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

Так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к «главе региона» с инициативой «немедленно» провести псевдореферендум о «признании субъектом» страны-агрессора РФ.

Видео дня

В понедельник, 19 сентября, боевики террористической организации «ДНР» обратились к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовали провести псевдореферендум о «принятии в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

В тот же день террористическая организация «ЛНР» призвала так называемого «председателя республики» немедленно провести «референдум» о «признании» оккупированных украинских территорий частью РФ.

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября говорил, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.