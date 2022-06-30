Все идет по их плану. Кремлевская пропаганда стала подготавливать россиян к провалам на фронте — Генштаб

30 июня, 18:59
C начала войны российские пропагандисты несколько раз меняли свою риторику (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

C начала войны российские пропагандисты несколько раз меняли свою риторику (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские пропагандисты начали готовить население страны-агрессора к предполагаемым военным неудачам на фронте. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Пропагандисты начали готовить население РФ к предполагаемым военным неудачам. Конечно, о поражении открыто никто не сообщал, однако начали появляться сообщения о тяжелом положении и даже ошибках военного руководства агрессора», — сказал он во время брифинга.

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Он сказал, что с начала войны российские пропагандисты несколько раз меняли свою риторику. Трансформация их нарративов говорит о том, что ни один из планов Кремля в настоящее время не реализован, добавил он.

Громов напомнил, что оккупанты утверждали, что «все идет по их плану», когда отступали из Киевской, Сумской и Черниговской областей, а также меняли цели, когда провалили «молниеносный захват Донбасса».

«Российская пропаганда теряет свою эффективность. Единственное, что у них выходит — распространение дезинформации и фейков, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию», — сказал он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Фронт

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