«Кремль угрожает Пригожину». Как ВС РФ пытаются вынудить Украину задействовать свою вторую армию — интервью NV с Игалем Левиным 25 января, 18:37 Эксклюзив NV Украинские воины ведут огонь по позициям оккупантов (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

У воюющей страны всегда должно быть две армии, говорит военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Одна армия, по его словам, держит фронт, вторая армия должна находится в тылу и подготавливаться к наступлению.

Сейчас задача ВС РФ, по мнению аналитика, вынудить Украину задействовать свою вторую армию.

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Как она это пытается делать и почему Кремль угрожает убрать главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Левин рассказал в интервью Radio NV.

— Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели: «Вот, что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной, оказывать им всю необходимую поддержку, мы не можем подвести их», — сказал Мишель. Как вы считаете, почему он говорит про две-три недели?

— Во-первых, здесь речь наверняка идет о поставках оружия за эти две-три недели, как он говорит. Решится все окончательно и полностью с пакетом танков. Танки будут. Уже все известно, что Леопарды 2 будут. Определятся четкие границы: сколько в конечном итоге машин поступит. Поступит, скажем, батальон или это действительно будет сотня машин.

Потому что не будет же Украина использовать всю сотню. Она создаст, скажем, два батальона, остальные танки останутся как учебные парты или уйдут на запчасти. Такие вещи, это абсолютно нормально. Это первое, что он мог иметь ввиду.

Второе, что он мог иметь ввиду. Не секрет, что Россия начала ряд наступлений на тактическом уровне. Видимо, ожидается, что Россия попытается на стратегическом уровне перейти в наступление. То есть попытается перехватить инициативу. И вот они ожидают, насколько получится у них это сделать.

— Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал о том, что весна и начало лета 2023 года будут решающими в полномасштабной войне. Мы понимаем, что все эти прогнозы — это, конечно, неблагодарное дело. Тем не менее, сейчас и в украинских, и в западных СМИ обсуждают, что сейчас идет гонка, кто первый — Украина или Россия — быстрее и качественнее подготовится к наступлению. И кто первый и на каких направлениях его начнет. Весна-лето: кажутся ли вам правдоподобными эти сроки?

— Любые сроки могут быть правдоподобными. Все зависит от того, какие есть задумки у Генштаба. Наступать можно и прямо сейчас, но у вас будут потери. Вы можете дождаться оружия, подготовить экипажи и наступать, используя западные танки, современные боевые машины Бредли, Страйкеры.

У нас нет здесь какой-то границы, красной черты, что мол, мы сейчас не можем наступать, потом можем наступать. Все зависит от планов и их реализации. Поэтому я бы прогнозы не делал.

Очевидно, что контрнаступление Украины будет, это всем понятно и официальные лица об этом говорят. Очевидно, что Россия попытается перехватить инициативу. Мы видим, как я уже сказал, на тактическом уровне у них есть ряд наступлений: они безуспешно, но пытаются. Во что это превратится в конце зимы с началом весны? Увидим, посмотрим.

— Мы видим подобные попытки тактических наступлений и в Запорожской области в районе Гуляйполе, в районе Орехово. В том числе мы видим рекордные, как для российских войск, продвижение в районе Бахмута. О чем вам говорят эти их движения? И действительно ли мы видим рекордные продвижения россиян непосредственно на бахмутском направлении?