Среди россиян проведут закрытый опрос по поводу битвы за Крым — Центр нацсопротивления

12 октября, 00:08
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Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российский режим готовит закрытый опрос, который касается возвращения оккупированного Крыма под контроль Украины, сообщает созданный Силами спецопераций ВСУ Центр национального сопротивления.

Как заявили в Центре, российские организации «получили срочное задание» провести закрытый опрос, одним из ключевых пунктов которого является вопрос, «готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом».

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«В Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным, местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать», — сказано в сообщении.

В Центре считают, что с помощью опроса в Кремле хотят узнать «отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров». По их данным, результаты исследования должны быть готовы в середине октября.

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

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Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Крым Опрос Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Война России против Украины

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