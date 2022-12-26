Кремлевский режим планирует провести «выборы» на оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года 26 декабря, 14:55 Кремль планирует провести «выборы» на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевский режим в сентябре 2023 года планирует провести выборы на оккупированных территориях Украины, сообщает российское пропагандистское издание Ведомости.

Собеседник пропагандистов заявил, что ради проведения «выборов» Кремль готов сократить сроки «избирательных действий» на треть.

«Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов», — сказал источник.



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Пропагандисты пишут, что рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать «предвыборную кампанию» в июле.

Другой собеседник пропаганды заявил, что для проведения «выборов» можно внести поправки в закон о военном положении. По словам третьего, «пока такие поправки не разрабатываются».