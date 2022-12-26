Кремлевский режим планирует провести «выборы» на оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года

26 декабря, 14:55
Поделиться:
Кремль планирует провести «выборы» на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремль планирует провести «выборы» на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевский режим в сентябре 2023 года планирует провести выборы на оккупированных территориях Украины, сообщает российское пропагандистское издание Ведомости.

Собеседник пропагандистов заявил, что ради проведения «выборов» Кремль готов сократить сроки «избирательных действий» на треть.

«Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов», — сказал источник.

Видео дня

Читайте также:
«Клуб рассерженных патриотов». Как Путин теряет легитимность в глазах таких террористов, как Стрелков — Яковина

Пропагандисты пишут, что рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать «предвыборную кампанию» в июле.

Другой собеседник пропаганды заявил, что для проведения «выборов» можно внести поправки в закон о военном положении. По словам третьего, «пока такие поправки не разрабатываются».

https://www.youtube.com/watch?v=odB5anOgaRM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль Оккупант Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X