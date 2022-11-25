«Путин готов воевать хоть несколько лет». Кремль планирует к лету потерять 100 тысяч мобилизованных, которых заменят срочниками — СМИ 25 ноября, 19:36 Погибшие российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Кремле прогнозируют, что потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, брошенных на войну против Украины, к лету следующего года достигнут 100 тысяч человек, сообщают Важные новости. Убитых и тяжелораненых заменят солдатами срочной службы.

По информации источников издания, близких к Генштабу РФ и к ФСБ России, несмотря на серию тяжелых поражений на фронте и большие потери в личном составе, Путин не отказался от планов захвата Киева, и для достижения своей цели «готов воевать хоть несколько лет», не считаясь с потерями.

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«План такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем весной начать все по новой», — сказал собеседник журналистов, близкий к ФСБ.

По его словам, Кремль понимает, что этот план подразумевает большие потери, «но это никого не пугает — их заменят срочниками». Пока же задача «уплотнить и закрепить линию фронта».

По словам этого же человека, к весне 2023 года минобороны РФ планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить воевать в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

