Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, под контроль чеченских подразделений Ахмат — для монополизации местных ресурсов в обмен на лояльность московского ставленника Рамзана Кадырова.

Об этом в субботу, 17 января, написали в партизанском движении АТЕШ.

Партизаны отметили, что в город уже прибывают дополнительные отряды, которые должны обеспечить монополию Грозного над местными ресурсами.

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По данным АТЕШ, кадыровцы сосредоточены на промышленных ресурсах Мариуполя. Кремль фактически позволяет им грабить город, игнорируя интересы местных жителей и рядовых российских коллаборационистов, подчеркнули агенты движения.

Они добавили, что жители города все чаще замечают в городе военных кавказской внешности с шевронами Ахмат на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками. Такое демонстративное передвижение свидетельствует об их уверенности в безнаказанности и статусе новых «хозяев» региона, отметили в АТЕШ.

«Мы внимательно следим за местами дислокации этих „бизнесменов“ в форме и фиксируем маршруты передвижения их элитного автотранспорта», — отметили партизаны.

11 января в ГУР МО сообщили, что чеченский диктатор Рамзан Кадыров находился в собственной больнице из-за отказа почек. В Кремле уже обсуждают возможных кандидатов на его место, среди которых глава правительства Чечни Магомед Даудов, командир отряда Ахмат Апти Алаудинов и старший сын Кадырова Ахмат.

Вечером 16 января российские и кавказские оппозиционные СМИ сообщили, что сын главы Чечни Адама Кадырова был госпитализирован в Грозном после дорожно-транспортного происшествия. Кавказ.Реалии писал, что он находится в тяжелом состоянии.