«Все решения приняты, они окончательны». Данилов рассказал, какое будущее Украины определил Путин

19 августа, 01:30
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Украинский флаг на отвоеванном у захватчиков острове Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Украинский флаг на отвоеванном у захватчиков острове Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Россия сейчас максимально быстро проходит все этапы разрушения Украины, которые ранее она применяла в течение веков, написал в колонке для NV секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кремль не рассматривает никаких вариантов существования мира, в котором будет Украина как суверенное независимое государство, убежден Данилов.

«Для Путина единственный приемлемый формат — это окончательная, раз и навсегда, ликвидация „украинского вопроса“. Все решения приняты и они окончательны. Все остальное — иллюзия самообмана», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, Россия сейчас вкладывает все силы и ресурсы для материализации извечной ненависти ко всему украинскому, «в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла веками».

Главное, на чем фокусируется Кремль, — физическое уничтожение украинцев, деукраинизация захваченных территорий и перевоспитание в антиукраинском духе детей, которые были депортированы в РФ, пишет Данилов.

Украинцы давно поняли, с кем имеют дело, и понимают настоящие планы и намерения Москвы, в то же время прозрение Запада происходит значительно медленнее, констатировал он.

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В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, мотивируя это якобы необходимостью провести «денацификацию» и «демилитаризацию». Намерение кремлевского режима провести мгновенную спецоперацию натолкнулось на мужественное сопротивление украинской нации. Союзники помогают Украине поставками оружия и техники.

За полтора года агрессии жертвами российско-фашистских войск стали десятки тысяч мирных жителей, около 8 млн украинцев покинули страну. РФ депортировала по меньшей мере 19 тысяч детей.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Российская агрессия Алексей Данилов Мнение колумниста NV поражение России

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