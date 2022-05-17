«В лучших сталинских традициях». За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск — разведка

17 мая, 12:27
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За поражения в Украине власти страны-агрессора России показательно наказывают командиров оккупационных войск, сообщает Главное управление разведки Украины.

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В ведомстве заявили, что за время войны никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены диктатором Путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось.

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«Чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений», — говорится в сообщении.

В разведке заявили, что поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в «лучших сталинских традициях».

"За  «героическую потерю» гордости ЧФ РФ ракетного крейсера Москва был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией вооруженных сил страны-агрессора. По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.

https://www.youtube.com/watch?v=Wk1sv3KV07Y&t=57s

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Сняли с должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кремль Разведка Война России против Украины

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