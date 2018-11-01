Кремль контролирует территории. Почему Украина избавится от ответственности за нарушение прав человека на Донбассе

Дела о событиях на Донбассе рассмотрят в ЕСПЧ в рамках иска Украина против России

Европейский суд по правам человека готовится признать контроль России над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Донбасс под контролем РФ

Речь идет о том, что Москва осуществляет так называемый "эффективный контроль" над процессами, которые происходят на этой территории, сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская. По ее словам, сейчас в ведомстве готовится рассмотрение иска Украины против России о событиях, которые происходили на Донбассе.

Решение по ней могут быть приняты уже в первой половине 2020 года, добавила Юдковская.

Как заявила Юдковская Европейской правде, главный вопрос в жалобе о событиях на оккупированных территориях, который должен решить Европейский суд, несет ли Россия ответственность за нарушения прав человека на территории вне контроля украинского правительства.

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Если по Крыму РФ официально признает, что контролирует эту территорию, то по Донбассу такого признания нет. Ответственность за нарушения лежит на том, кто осуществляет эффективный контроль на этой территории. Поэтому Европейский суд по правам человека должен установить, кто именно имеет такой контроль. Юдковская заметила, что в практике ЕСПЧ было несколько похож дел.

Ответственность за нарушение прав человека

Судьи тогда признали эффективным контроль за государством, которое отрицало, что является де-факто оккупантом. Судья утверждает, что есть ряд решений, где определяется, что Россия осуществляет эффективный контроль на территории Приднеcтровья и является ответственной за нарушения прав человека на этой части Молдовы. В ЕСПЧ действует прецедентное право, поэтому эти решения будут влиять на вердикт суда по делу Украины против России.

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В то же время признание за Россией контроля над территорией ОРДЛО не является автоматическим, поскольку между различными межгосударственными конфликтами существуют различия, отметила Юдковская.

РФ официально не признала контроль на Донбассе

Решение ЕСПЧ уберет бюрократическую коллизию, поскольку установит, кто именно должен нести ответственность за процессы, которые происходят на Донбассе, пояснил управляющий партнер адвокатской объединения Ба'ерс Роман Шахматенко. По его словам, до официального признания это сделать невозможно, добавил эксперт.

"Было дело по заключенному, который не мог подать апелляцию в связи с тем, что дело находилось в Крыму. В этом решении было прописано, что территория Крыма фактически контролируется РФ. В связи с этим Украина не может обеспечить права и свободы граждан на этой территории. Это освобождает от ответственности Украину за несоблюдение прав человека на территории Крыма. То же самое касается Донецка и Луганска", - сказала Шахматенко.

Разблокировать дела в ЕСПЧ

Такая же ситуация с делами в Европейском суде по правам человека была и по Крыму, рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его словам, решение позволит разблокировать не только иски Украина против России, но и индивидуальные дела, которые рассматривались в суде.

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Юдковская также заявила, что ЕСПЧ может также признать, что РФ установила контроль над Крымом еще в феврале 2014 года.