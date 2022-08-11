РФ готовит информационную кампанию по дискредитации Зеленского в странах Европы — украинская разведка

11 августа, 16:34
Российские спецслужбы создали специальный сайт, чтобы дискредитировать Зеленского (Фото:ОПУ)

Российские спецслужбы создали специальный сайт, чтобы дискредитировать Зеленского (Фото:ОПУ)

Российские спецслужбы готовят информационную акцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами.

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«Согласно задумке авторов «акции», будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого Фонда Зеленского, на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его «деятельности» — рассказали там.

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В ГУР уточнили, что пропагандисты планируют создать так называемую ассортиментную линейку Фонда и ее регистрацию на торговых площадках Европы.

Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу «сетевого маркетинга».

По состоянию на 10 августа уже были завершены основные приготовления к запуску «проекта»: создан сайт фейкового фонда, фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ и создана база так называемых «сетевых лидеров» и блогеров для дальнейшего распространения материалов.

https://www.youtube.com/embed/xHbyHqpBjP0

«В ближайшее время ожидается полноценный запуск „проекта“ и начало широкой медийной кампании по его раскрутке. Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию относительно Украины исключительно из подтвержденных источников», — резюмировали в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0De1miMG4ww9upGYEujkE43e1DXfZ5tY6MdJJCbfczYHiV8NvCCFaZtpq5Yk8Aj9Zl

Накануне издание AP сообщило, что Россия ищет новые пути распространения дезинформации и пропаганды о полномасштабной войне против Украины после блокировки пропагандистских СМИ в Евросоюзе

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Российские спецслужбы Российская пропаганда Владимир Зеленский Украинская разведка Война России против Украины

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