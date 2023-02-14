Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной, успеха не имели — Гайдай

14 февраля, 18:29
Поделиться:
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты во вторник, 14 февраля, пытались прорвать оборону ВСУ в районе Кременной. Все попытки захватчиков были отражены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На Сватовском направлении ситуация стабильная, а вот в Кременском и Белогоровском россияне постоянно пытаются прорвать оборону наших защитников. Возле Кременной враг к наступлениям привлекал даже тяжелую технику. Впрочем, все эти попытки армии РФ отражены», — заявил Гайдай.

Видео дня

Читайте также:

Российский оккупант рядом с российским зенитно-ракетным комплексом Панцирь на захваченных территориях Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Линия Сватово — Кременная. РФ начала масштабное наступление в Луганской области: каковы его признаки и перспективы — анализ ISW

Он добавил, что в Макеевке до последнего времени оставалось около 20 человек, а сейчас после усиления обстрелов со стороны врага их осталось шестеро.

Также Гайдай сообщил, что ВСУ удалось взять в плен группу оккупантов, которых только везли на фронт.

Он добавил, что в лесополосе под Счастьем нашли тело женщины без головы с татуировкой на шее в виде трезубца, которую убили россияне.

https://www.youtube.com/embed/QVpHlvQ4BV8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X