Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной, успеха не имели — Гайдай
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты во вторник, 14 февраля, пытались прорвать оборону ВСУ в районе Кременной. Все попытки захватчиков были отражены.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«На Сватовском направлении ситуация стабильная, а вот в Кременском и Белогоровском россияне постоянно пытаются прорвать оборону наших защитников. Возле Кременной враг к наступлениям привлекал даже тяжелую технику. Впрочем, все эти попытки армии РФ отражены», — заявил Гайдай.
Он добавил, что в Макеевке до последнего времени оставалось около 20 человек, а сейчас после усиления обстрелов со стороны врага их осталось шестеро.
Также Гайдай сообщил, что ВСУ удалось взять в плен группу оккупантов, которых только везли на фронт.
Он добавил, что в лесополосе под Счастьем нашли тело женщины без головы с татуировкой на шее в виде трезубца, которую убили россияне.