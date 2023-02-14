Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ под Кременной, успеха не имели — Гайдай 14 февраля, 18:29 Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты во вторник, 14 февраля, пытались прорвать оборону ВСУ в районе Кременной. Все попытки захватчиков были отражены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На Сватовском направлении ситуация стабильная, а вот в Кременском и Белогоровском россияне постоянно пытаются прорвать оборону наших защитников. Возле Кременной враг к наступлениям привлекал даже тяжелую технику. Впрочем, все эти попытки армии РФ отражены», — заявил Гайдай.

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Он добавил, что в Макеевке до последнего времени оставалось около 20 человек, а сейчас после усиления обстрелов со стороны врага их осталось шестеро.

Также Гайдай сообщил, что ВСУ удалось взять в плен группу оккупантов, которых только везли на фронт.

Он добавил, что в лесополосе под Счастьем нашли тело женщины без головы с татуировкой на шее в виде трезубца, которую убили россияне.